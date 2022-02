Scrutini | bimbi hanno difficoltà a sostenere conversazione e interrogazione Difficoltà per inglese e Stem L’allarme dei presidi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Indipendentemente da trimestre, quadrimestre o pentamestre, con la prima settimana di febbraio si chiudono le danze deglidi scuole elementari, medie e secondarie superiori. Qual è il bilancio di questo terzo anno in pandemia sul fronte didattico e psico emotivo degli studenti alle elementari e alle medie nel Lazio? L'articolo .

Il Dubbio

Roma, 9 feb. " "Negli ultimiabbiamo riscontrato una difficoltà nell'espressione orale soprattutto alle elementari, per i più piccoli. Alle secondarie situazioni di timidezza e fragilità". Lo dice all'Adnkronos la ...'Siamo in una fase cruciale dell'anno: bisogna avviare o completare gli; le famiglie sono ... la Dad deve cominciare dal giorno dopo della scoperta deipositivi, che se asintomatici ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Indipendentemente da trimestre, quadrimestre o pentamestre, con la prima settimana di febbraio si chiudono le danze ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Negli ultimi scrutini abbiamo riscontrato una difficoltà nell'espressione orale soprattutto alle elementari, per i più piccoli. Alle secondarie situazioni di ...