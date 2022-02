Roma | il discorso di Mourinho spacca lo spogliatoio | ora è una polveriera

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il durodinei confronti della squadra avrebbeto lodellaDopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, Joséha provato a dare uno scossone alla squadra che undurissimo nellodove ha attaccato i calciatori dellaadditandoli come uomini senza coraggio. Parole che avrebbero colpito la squadra, ma ancheto in due proprio quello. Come riportato dal Leggo, infatti, i giocatori giallorossi sarebbero rimasti infastiditi dal fatto che quelle parole siano state riportate sui giornali. Ed è così partita una caccia alla spia alla ricerca del colpevole, cosa che sicuramente non farà bene all’ambiente. Intanto ...