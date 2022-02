Riaprono le discoteche in tutta Italia dopo due anni di stop (Di venerdì 11 febbraio 2022) , ma in molti hanno deciso di rimandare le aperture per paura di ripensamenti Da oggi, venerdì 11 febbraio 2022, dopo due anni di stop, Riaprono le discoteche in tutta Italia. Questo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Nonostante qualche riapertura estiva, ma con grandi limitazioni, le discoteche e le sale da ballo sono state sempre ferme e molte attività avranno grande difficoltà a riaprire. A tal proposito Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, ha dichiarato: “È una riapertura faticosa in molti non ci riusciranno e lo farà solo chi è sopravvissuto. Siamo stati trattati come figli di un dio minore fino a oggi e venerdì torniamo a riappropriarci del nostro diritto al lavoro, ma non so in che modo. Molti non ce l’hanno fatta, hanno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) , ma in molti hanno deciso di rimandare le aperture per paura di ripensamenti Da oggi, venerdì 11 febbraio 2022,duedilein. Questo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Nonostante qualche riapertura estiva, ma con grandi limitazioni, lee le sale da ballo sono state sempre ferme e molte attività avranno grande difficoltà a riaprire. A tal proposito Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, ha dichiarato: “È una riapertura faticosa in molti non ci riusciranno e lo farà solo chi è sopravvissuto. Siamo stati trattati come figli di un dio minore fino a oggi e venerdì torniamo a riappropriarci del nostro diritto al lavoro, ma non so in che modo. Molti non ce l’hanno fatta, hanno ...

