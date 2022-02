Prosegue il calo dei casi Covid in Italia con 67 152 nuovi positivi e tasso di positività al 10 | 1% 

(Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Ancora inla curva epidemica in. Isono 67.152 contro i 75.861 di ieri e soprattutto i 99.522 di venerdì scorso. I tamponi processati sono stati 663.786 (ieri 683.715) con undità che passa al 10,1% (-1,0%). I decessi sono 334 (ieri 325): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 150.555. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Per il quarto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 57 unità (ieri -28) con 100 ingressi del giorno, e sono 1.265 totali mentre i ricoveri ordinari sono 530 in meno (ieri -578), 16.824 in tutto. Anche oggi la regione con il maggior numero diè la Lombardia con 7.099 contagi, seguita da Lazio ...

Continua a scendere il numero di pazienti Covid ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo il report diffuso dal nosocomio foggiano all'11 febbraio risultano 127 pazienti contro 134 ...