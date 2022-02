Pechino 2022 | curling maschile in crisi | seconda sconfitta consecutiva

(Di venerdì 11 febbraio 2022)battuta d’arresto nella notte italiana per la Nazionaledi, incappata nel secondo k.o. consecutivo nel round robin dei Giochi Olimpici Invernali di. Dopo laall’ultimo end contro la Gran Bretagna, gli azzurri hanno dovuto cedere davanti allo strapotere dei campioni in carica della Svezia. Troppo forti Edin e compagni, cresciuti con il passare degli end e sin qui a punteggio pieno con tre successi. Inizio incoraggiante di match a dire il vero per il team allenato da Claudio Pescia e sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare). Gli azzurri costringono la Svezia ad una mano nulla nel primo end e ...

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - Sport_Fair : L'#Italia sorride a #Beijing2022 Il medagliere aggiornato - voceditalia : Pechino: doppio bronzo Italia, festa Wierer nel biathlon -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Dopo una settimana di gare l' Italia ha già toccato quota 10 medaglie a, la stessa raggiunta in tutta l'edizione precedente a PyeongChang nel 2018 . Come in ogni Olimpiade non sono mancati i risultati a sorpresa, come lo storico oro del curling misto ...L'atleta italiano, chiamato a sostituire Dominik Fischnaller - anch'egli positivo al coronavirus - alle Olimpiadi di, è entrato immediatamente in regime di quarantena ed è sotto ...Sport - Si rivede anche Sofia Goggia, che sta cercando di recuperare dall'infortunio in tempi record. Appuntamento alle ore 4.00 italiane di sabato 12 febbraio. Di seguito, tutti i pettorali di ...Sport - Il valdostano è stato preceduto dal fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo. Terzo il russo Alexander Terentev. Anche alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 Pellegrino aveva vinto l'argento in ...