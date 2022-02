Pattinaggio di figura, Matteo Rizzo si prepara alla seconda esperienza olimpica (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’emozione per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali scorre ancora forte nelle vene di Matteo Rizzo. Un’energia che il 23enne, portacolori dell’IceLab Bergamo, proverà a sprigionare nella gara individuale di Pattinaggio di figura in programma a partire dalla notte di martedì 8 febbraio. alla seconda esperienza ai Giochi dopo il ventunesimo posto di Pyeongchang, Rizzo ha già avuto modo di testare il ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino ricevendo le giuste sensazioni per poter centrare l’obiettivo della top ten. Costretto a saltare i recenti Europei a causa di un problema ai pattini occorso alla vigilia della partenza per Tallinn, il portacolori delle Fiamme Azzurre è deciso a sfruttare ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’emozione per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali scorre ancora forte nelle vene di. Un’energia che il 23enne, portacolori dell’IceLab Bergamo, proverà a sprigionare nella gara individuale didiin programma a partire dnotte di martedì 8 febbraio.ai Giochi dopo il ventunesimo posto di Pyeongchang,ha già avuto modo di testare il ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino ricevendo le giuste sensazioni per poter centrare l’obiettivo della top ten. Costretto a saltare i recenti Europei a causa di un problema ai pattini occorsovigilia della partenza per Tallinn, il portacolori delle Fiamme Azzurre è deciso a sfruttare ...

