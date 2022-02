Natalia Paragoni, caos per degli errori grammaticali: lo sfogo della ragazza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione dei social è stata Natalia Paragoni. Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un’autobiografia. A far scoppiare il caos sul web è stato un errore grammaticale della fidanzata di Andrea Zelletta. Davanti a questi attacchi, la ragazza ha deciso di replicare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione dei social è stata. Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un’autobiografia. A far scoppiare ilsul web è stato un errore grammaticalefidanzata di Andrea Zelletta. Davanti a questi attacchi, laha deciso di replicare L'articolo

Advertising

facto_pitu : Andrea alla presentazione del nuovo marchio di Ignazio Moser fa la conoscenza di Gina la ?? di Andrea Zelletta e Nat… - SaCe86 : Natalia Paragoni scrive una dedica sgrammaticata a Tommaso Zorzi: 'Ora che sei un opignonista, aspetto la tua ... - BettinEleonora : RT @Sara36528008: comunque per me la cosa di manila si risolve lunedì, nel senso lorenzo secondo me l’ha fatto un po’ per attenzioni.. una… - Sara36528008 : comunque per me la cosa di manila si risolve lunedì, nel senso lorenzo secondo me l’ha fatto un po’ per attenzioni.… - Italia_Notizie : Natalia Paragoni scrive una dedica sgrammaticata a Tommaso Zorzi: “Ora che sei un opignonista, aspetto la tua recen… -