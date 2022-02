Manchester United: «Viviamo un momento difficile. Ronaldo? Ve lo racconto» (Di venerdì 11 febbraio 2022) David De Gea, portiere del Manchester United, ha parlato dell’attuale situazione della sua squadra e non solo: le dichiarazioni Ai microfoni di El Mundo ha parlato il portiere del Manchester United David De Gea. Manchester United – «Penso che qualcuno abbia fatto una maledizione su di noi o qualcosa del genere. La verità è che non so cosa sta succedendo, davvero non lo so. Rangnick vuole intensità, pressione. Cerchiamo di tenere la palla e giocare il più possibile in avanti, proviamo a fare qualcosa Sappiamo che dobbiamo difendere meglio ed è quello che stiamo cercando di fare, ma per noi è difficile». Ronaldo – «Solo vederlo entrare in campo ti fa venire voglia di fare le cose per bene, di dimostrare di essere alla sua altezza. Si prende cura ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) David De Gea, portiere del, ha parlato dell’attuale situazione della sua squadra e non solo: le dichiarazioni Ai microfoni di El Mundo ha parlato il portiere delDavid De Gea.– «Penso che qualcuno abbia fatto una maledizione su di noi o qualcosa del genere. La verità è che non so cosa sta succedendo, davvero non lo so. Rangnick vuole intensità, pressione. Cerchiamo di tenere la palla e giocare il più possibile in avanti, proviamo a fare qualcosa Sappiamo che dobbiamo difendere meglio ed è quello che stiamo cercando di fare, ma per noi è».– «Solo vederlo entrare in campo ti fa venire voglia di fare le cose per bene, di dimostrare di essere alla sua altezza. Si prende cura ...

