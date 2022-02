M5S: fonti, 'depositato ricorso per revoca provvedimento cautelare' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende da fonti qualificate M5S, "è stato depositato il ricorso per la revoca del provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 669 decies c.p.c.". Si tratta del provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha sospeso l'efficacia del nuovo statuto 5 Stelle e dell'elezione di Giuseppe Conte come leader del Movimento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende daqualificate M5S, "è statoilper ladelai sensi dell'articolo 669 decies c.p.c.". Si tratta delcon cui il Tribunale di Napoli ha sospeso l'efficacia del nuovo statuto 5 Stelle e dell'elezione di Giuseppe Conte come leader del Movimento.

