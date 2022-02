LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami vicina all’oro, niente medaglia per Brignone e Curtoni (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.33 La canadese Marie Michele Gagnon è 11ma a 1?14. Attenzione adesso a Corinne Suter: la Svizzera va per la doppietta? 4.33 Lara Gut-Behrami ha vinto (per ora) la gara tra primo e secondo intermedio. Anche la canadese Gagnon perde 6 decimi in quel tratto. 4.30 niente da fare, Elena Curtoni è nona a 83 centesimi. Le azzurre oggi non hanno trovato le linee giuste su questo tracciato. E, ad ogni modo, si conferma purtroppo il trend: quando l’Italia è favorita, difficilmente vince. Anche a Tokyo 2020 era stato così. 4.29 Curtoni avanti 0.05 al primo rilevamento, ma anche lei paga 0.48 al secondo. niente da fare. 4.27 Miradoli è nona a 9 decimi. Ora Elena ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.33 La canadese Marie Michele Gagnon è 11ma a 1?14. Attenzione adesso a Corinne Suter: la Svizzera va per la doppietta? 4.33Gut-ha vinto (per ora) la gara tra primo e secondo intermedio. Anche la canadese Gagnon perde 6 decimi in quel tratto. 4.30da fare, Elenaè nona a 83 centesimi. Le azzurre oggi non hanno trovato le linee giuste su questo tracciato. E, ad ogni modo, si conferma purtroppo il trend: quando l’Italia è favorita, difficilmente vince. Anche a Tokyo 2020 era stato così. 4.29avanti 0.05 al primo rilevamento, ma anche lei paga 0.48 al secondo.da fare. 4.27 Miradoli è nona a 9 decimi. Ora Elena ...

