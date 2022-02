Le iene | Belen Rodriguez si apre su Stefano De Martino e Emma Marrone

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il debutto dia Leha tenuto incollati molti suoi fans alla televisione. La modella ha rilasciato importanti dichiarazioni su ex colleghi ed ex compagni, senza mai nominarli. I relativi indizi segnalati dal pubblico sulle identità dei vip menzionati dacita alludono, in particolare, adDespende parole di stima nei confronti della cantante salentina e sull’ex marito lascia intendere di essere ormai certa che lui l’abbia tradita.sia LePuò dirsi un debutto tv all’insegna delle emozioni più disparate quello che ha visto per la prima volta...

Ritorno di fiamma? De Martino commenta pure questo: Non c'è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo!, durante la sua ultima intervista per Lesembrava di tutt'altro parere ? Ehvabbe ...Fin dal suo arrivo in Italia, aveva come obiettivo quello di prendere parte al grande mondo de LeRodriguez descrive il programma Mediaset come una trasmissione che invita a riflettere ...“Infedele, ma a letto andiamo d’accordo”. Borriello? “L’ho tradito per ripicca”. Alla fine della sua prima puntata alla conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez si è prestata a un gioco con Teo ...Tra le pagine di Gente Stefano racconta che non è come sembra che tra lui e Belen non c’è alcun ritorno di fiamma, che non avrebbe problemi ad ammetterlo se fosse la verità. Se a Le Iene la showgirl ...