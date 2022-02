La cinese Xpeng si espande in Europa

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver debuttato in Norvegia,rà la sua rete europea in Svezia e nei Paesi Bassi....

... seguita dallaSaic con 609.730 unità consegnate e dal Gruppo Volkswagen che durante lo ... Nei segmenti E ed F spiccano BYD Han (117.000 unità), Li Xiang One (90.000), eP7 (61.000).Secondo uno studio di geeknev.com , sito, la svalutazione dell'usato elettrico è tre volte ... Le berline come Model 3, BYD Han eP7 vanno meglio, con valori attorno al 73 - 76%. In ...Nio, Inc. (NYSE:NIO) rivale cinese di XPeng, a metà del 2021 ha seguito quest’ultima nel mercato norvegese; in occasione del Nio Day 2021, tenutosi il 18 dicembre, Nio ha annunciato che nel 2022 si ...Il marchio cinese XPeng, da alcuni soprannominato “la Tesla d’Oriente”, nei prossimi giorni arriverà nei Paesi Bassi e in Svezia grazie alla collaborazione con due partner locali: Emil Frey e Bilia.