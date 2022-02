“Io, Eros e Aurora”. Michelle Hunziker, l’annuncio a poco dall’addio a Tomaso Trussardi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da qualche settimana Michelle Hunziker è finita sotto i riflettori. La sua storia recente parla di una separazione con Tomaso Trussardi dopo 10. l’annuncio era arrivato all’improvviso con una nota ufficiale. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso’’. Una crisi che non è nata dall’oggi al domani. “Che le cose non girassero più bene – si leggeva sul settimanale Oggi – è un problema che c’è da almeno un paio d’anni. Michelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da qualche settimanaè finita sotto i riflettori. La sua storia recente parla di una separazione condopo 10.era arrivato all’improvviso con una nota ufficiale. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.’’. Una crisi che non è nata dall’oggi al domani. “Che le cose non girassero più bene – si leggeva sul settimanale Oggi – è un problema che c’è da almeno un paio d’anni....

