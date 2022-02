Gus Kenworthy, lo sciatore statunitense che ha deciso di rappresentare la Gran Bretagna per un ultimo assalto all'oro (Di venerdì 11 febbraio 2022) «So di avere ancora benzina nel serbatoio, ma sono molto vicino alla data di scadenza», confessa Gus Kenworthy con una risata stanca. Anche se ha solo 30 anni, nel mondo dello sci freestyle significa che è quasi prossimo alla pensione. Kenworthy ha sfondato alle Olimpiadi di Sochi del 2014, dove è riuscito ad aggiudicarsi l’argento per la squadra statunitense ma ha fatto notizia dopo avere adottato una famiglia di cani con due cuccioli. Poco dopo, ha rivelato di essere gay. Un’ammissione rara nel mondo «di fratelli» degli sport estremi, che secondo lui gli ha portato bene, visto che ha concluso una delle migliori stagioni della sua carriera. «Mi ero tolto questo peso dalle spalle ed ero libero», racconta. Da allora Kenworthy è diventato notevolmente più famoso dello sciatore medio: è stato protagonista ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) «So di avere ancora benzina nel serbatoio, ma sono molto vicino alla data di scadenza», confessa Guscon una risata stanca. Anche se ha solo 30 anni, nel mondo dello sci freestyle significa che è quasi prossimo alla pensione.ha sfondato alle Olimpiadi di Sochi del 2014, dove è riuscito ad aggiudicarsi l’argento per la squadrama ha fatto notizia dopo avere adottato una famiglia di cani con due cuccioli. Poco dopo, ha rivelato di essere gay. Un’ammissione rara nel mondo «di fratelli» degli sport estremi, che secondo lui gli ha portato bene, visto che ha concluso una delle migliori stagioni della sua carriera. «Mi ero tolto questo peso dalle spalle ed ero libero», racconta. Da alloraè diventato notevolmente più famoso dellomedio: è stato protagonista ...

Ultime Notizie dalla rete : Gus Kenworthy Abbigliamento da montagna e sci: da Vuitton a Dior, le collezioni più chic La campagna di quest'anno vede protagonisti degli scatti fotografici e del cortometraggio diretto da Matt Pain lo sciatore freestyle Gus Kenworthy e la snowboarder Julia Marino (nella foto), ripresi ...

Il coming out dell'arbitro Adcock, aspettando che ne arrivino altri Dal plurimedagliato tuffatore britannico Tom Daley allo sciatore olimpico Gus Kenworthy, dal giocatore della NFL Michael Sam a quello della NBA Jason Collins, dalla stella del pattinaggio artistico ...

