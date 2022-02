Grande Fratello Vip 6 non va in onda venerdì 11 febbraio 2022: il perché della scelta di Canale 5 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il reality show condotto da Alfonso Signorini si prende nuovamente un giorno di pausa. Da quando il programma è tornato in onda fopo le festività natalizie si sta muovendo a rilento tra la programmazione di Canale5 ed il suo doppio appuntamento settimanale è spesso saltato vuoi per motivo o vuoi per un altro. La pausa della settimana scorsa scorsa, a causa della concomitanza di una delle spumeggianti serate del Festival di Sanremo 2022, verrà bissata anche questo fine settimana ma la concorrenza questa volta non c’entra nulla. La decisione di far balzare nuovamente l’appuntamento con il reality è stata presa direttamente dalla Mediaset, vogliosa di variegare ancor di più la sua offerta. E così i fan dei vipponi dovranno pazientare ancora un po’ prima di rivedere nuovamente le gesta dei loro beniamini. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il reality show condotto da Alfonso Signorini si prende nuovamente un giorno di pausa. Da quando il programma è tornato infopo le festività natalizie si sta muovendo a rilento tra la programmazione di5 ed il suo doppio appuntamento settimanale è spesso saltato vuoi per motivo o vuoi per un altro. La pausasettimana scorsa scorsa, a causaconcomitanza di una delle spumeggianti serate del Festival di Sanremo, verrà bissata anche questo fine settimana ma la concorrenza questa volta non c’entra nulla. La decisione di far balzare nuovamente l’appuntamento con il reality è stata presa direttamente dalla Mediaset, vogliosa di variegare ancor di più la sua offerta. E così i fan dei vipponi dovranno pazientare ancora un po’ prima di rivedere nuovamente le gesta dei loro beniamini. ...

