Gp Bahrain F1: la pista continuerà ad essere presente nel Circus (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli organizzatori del GP del Bahrain di F1 hanno trovato l'accordo con i responsabili della Formula 1 per mantenere la gara in calendario fino al 2036. Nella stagione precedente il Gran Premio è stato il responsabile di una battaglia epica tra Max Verstappen e Lewis Hamilton vinta poi dal pilota della Mercedes. Ora che le monoposto si stanno svelando come quella della Red Bull e dell'Aston Martin si preannuncia un Campionato che potrà avere una svolta al vertice. Analizziamo tutte le novità che il Circus sta mettendo in atto per attrarre sempre più i telespettatori. Aston Martin, Green: "Lo sviluppo è stato snervante" Gp Bahrain F1: il Circus sta cambiando Quello siglato tra la Formula 1 e gli organizzatori del GP del Bahrain potrebbe essere il rinnovo più lungo mai ...

