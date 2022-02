GF Vip, Soleil consola Antonio Medugno: “Quando stai male ti aiuto io” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Antonio Medugno è in crisi perché teme che l’ansia e le tensioni degli ultimi giorni, che lo hanno visto coinvolto in un’accesa discussione con Alessandro Basciano, possano sfociare nel ritorno dei disturbi alimentari di cui ha sofferto e che ha superato con fatica. “Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo?” ha confessato il giovane Tiktoker a Soleil Sorge. Ammettendo poi: “È questa la mia paura”. Soleil non ha assolutamente sminuito la cosa come fatto da altri inquilini della Casa del GF Vip – tra cui proprio Basciano – ma anzi con grande gentilezza ha offerto ad Antonio tutto l’aiuto che è in grado di dargli. “Sappi che in qualunque momento io ci sono” ha detto, “ti aiuterò ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6,è in crisi perché teme che l’ansia e le tensioni degli ultimi giorni, che lo hanno visto coinvolto in un’accesa discussione con Alessandro Basciano, possano sfociare nel ritorno dei disturbi alimentari di cui ha sofferto e che ha superato con fatica. “stomi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo?” ha confessato il giovane Tiktoker aSorge. Ammettendo poi: “È questa la mia paura”.non ha assolutamente sminuito la cosa come fatto da altri inquilini della Casa del GF Vip – tra cui proprio Basciano – ma anzi con grande gentilezza ha offerto adtutto l’che è in grado di dargli. “Sappi che in qualunque momento io ci sono” ha detto, “ti aiuterò ...

