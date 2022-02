GF Vip | Alex manda un aereo con un messaggio per Delia | “Sei l’unica”

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli manda un aereo a Delia Duran: ecco cosa c’è scritto e la reazione della venezuelana - MondoTV241 : GF Vip, Alex Belli striscione per Delia ' Sei l'unica donna della mia vita' il Man del Game colpisce ancora… - Soleil_Alex_ : RT @MelissaZanella1: Chi salvate lunedì sera al grande fratello vip???? #GFvip - infoitcultura : Federica Calemme e Alex Belli si sono visti prima del GF VIP? La rivelazione - VelvetMagIta : #GFVip, #FedericaCalemme smaschera Alex Belli: “Mi ha scritto più volte, ho le chat” #gfvip6 #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

... in queste ore, la moglie diBelli ha confermato che il bacio c'è stato e che lo ha fatto per dispetto a Jessica. Le voci sul bacio tra Delia e Barù nella casa del Grande FratelloNel ...Belli sta per tornare nella casa del Grande Fratello. Questa notizia non ha però sorpreso particolarmente gli inquilini della casa del Grande Fratelload eccezione di Lulù Selassiè che è ...Pochi minuti fa sul tetto della Casa del Gf Vip 6 è passato un aereo mandato da Alex Belli e destinato a Delia Duran. L'attore ha fatto arr ...Spettacoli e Cultura - Nella lunga intervista rilasciata a 'Casa Chi', l'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', Federica Calemme, ha parlato della sua avventura nella .... In una recente intervista ...