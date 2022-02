Fauci: virus in ritirata, ma non possiamo prevedere le mutazioni che potranno ancora esserci (Di venerdì 11 febbraio 2022) La curva è “incoraggiante ma bisogna essere pronti a reagire perché non possiamo prevedere le mutazioni del virus”. Lo dice in una intervista a La Stampa il consigliere Usa della Casa Bianca sulla sanità Anthony Fauci, secondo cui “stiamo andando nella giusta direzione, ma la strada non è ancora segnata in maniera netta. Sono incoraggiato da quello che vedo e dai dati che riceviamo. Scendono le ospedalizzazioni, i casi calano. Ogni indicatore è buono: il rapporto fra contagi e persone ricoverate è basso, sempre meno pazienti devono ricorrere ai macchinari di ventilazione o alle terapie intensive. Persino la durata dei ricoveri è calata. Se restiamo in questa dimensione e con la presenza di Omicron, direi che la direzione è quella giusta. Tuttavia, non voglio e non posso essere troppo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) La curva è “incoraggiante ma bisogna essere pronti a reagire perché nonledel”. Lo dice in una intervista a La Stampa il consigliere Usa della Casa Bianca sulla sanità Anthony, secondo cui “stiamo andando nella giusta direzione, ma la strada non èsegnata in maniera netta. Sono incoraggiato da quello che vedo e dai dati che riceviamo. Scendono le ospedalizzazioni, i casi calano. Ogni indicatore è buono: il rapporto fra contagi e persone ricoverate è basso, sempre meno pazienti devono ricorrere ai macchinari di ventilazione o alle terapie intensive. Persino la durata dei ricoveri è calata. Se restiamo in questa dimensione e con la presenza di Omicron, direi che la direzione è quella giusta. Tuttavia, non voglio e non posso essere troppo ...

