F1 | la McLaren svela la propria monoposto per il Mondiale 2022

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Daniel Ricciardo e Lando Norris hanno mostrato la livrea dellache parteciperà alF1. La MCL36 è pronta per lotta per le prime posizioni dopo un ottimo 2021 in cui il marchio di Woking è tornato sul gradino più alto del podio. Zak Brown, CEO di, ha commentato in occasione della presentazione: “Sono lieto di lanciare oggi tutti e tre i programmiRacing nei campionati di Formula 1, IndyCar ed Extreme E. Questa è la prima volta per noi come squadra e nel più ampio mondo del motorsport. Il nostro team continua a fare grandi progressi anno dopo anno con Andreas Seidl sempre al timone, Sono entusiasta di vedere Lando e Daniel mettersi al volante della MCL36 e portarla alla competizione quest’anno”. L’americano ha continuato dicendo: “Lando ha fatto grandi progressi nel ...

POKER DI PRESENTAZIONI Lasi fa in quattro per il lancio della nuova MCL36. Dal quartier generale di Wolking, la scuderia britannica svelerà a partire dalle 20 di stasera non solo la nuova monoposto che parteciperà al ...... come i campioni regnanti di Rosberg X Racing , ABT Cupra (che schiera un arcirivale nella Dakar di Sainz come Nasser Al - Attiyah), X44 , Veloce Racing , Andretti United e la novità. ...La McLaren svela così il punto di partenza di un progetto che prenderà una forma diversa nelle prossime settimane, quando scenderà in pista per i test. A cambiare, rispetto al 2021, è lo schema di ...Tra gli obiettivi dichiarati della McLaren, in una fase invernale diversa da tutte le precedenti, per ovvie ragioni di stravolgimento tecnico, quello di sviluppare la monoposto già con un ...