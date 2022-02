Draghi ha escluso la possibilità di entrare in politica (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Mario Draghi ha escluso di entrare in politica nel 2023. Parlando in conferenza stampa a conclusione del Consiglio dei Ministri in cui è stata presa in esame la riforma del Csm il premier ha detto: "Tanti politici mi candidano in tanti posti, mostrando una sdollecitudine straordinaria. Vorrei rassicurare che se decidessi di trovare un lavoro dopo questa esperienza, un lavoro lo troverei da solo...". Draghi ha anche escluso un rimapsto nel'esecutivo. "La squadra è efficiente", ha detto. Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Mariohadiinnel 2023. Parlando in conferenza stampa a conclusione del Consiglio dei Ministri in cui è stata presa in esame la riforma del Csm il premier ha detto: "Tanti politici mi candidano in tanti posti, mostrando una sdollecitudine straordinaria. Vorrei rassicurare che se decidessi di trovare un lavoro dopo questa esperienza, un lavoro lo troverei da solo...".ha ancheun rimapsto nel'esecutivo. "La squadra è efficiente", ha detto.

