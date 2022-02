Concorsi pubblici e Pnrr, programmi e riforme del Dipartimento di Funzione Pubblica. Tutte le novità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Concorsi pubblici e Pnrr: a che punto siamo con l’attuazione dei programmi di intervento nella Pubblica Amministrazione? Negli ultimi giorni è stato Pubblicato un documento dal Dipartimento della Funzione Pubblica con un riepilogo del lavoro già effettuato e delle attività, in merito al Pnrr, ancora in attesa di essere completate. Nei prossimi paragrafi vediamo gli obiettivi previsti e raggiunti riguardo la riforma della PA e delle procedure di reclutamento del personale, la riforma del pubblico impiego e i prossimi interventi. Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram Concorsi pubblici e Pnrr: obiettivi raggiunti Come si legge nel ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 11 febbraio 2022): a che punto siamo con l’attuazione deidi intervento nellaAmministrazione? Negli ultimi giorni è statoto un documento daldellacon un riepilogo del lavoro già effettuato e delle attività, in merito al, ancora in attesa di essere completate. Nei prossimi paragrafi vediamo gli obiettivi previsti e raggiunti riguardo la riforma della PA e delle procedure di reclutamento del personale, la riforma del pubblico impiego e i prossimi interventi. Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram: obiettivi raggiunti Come si legge nel ...

RaiTre : Viaggio nel mondo delle università italiane. I concorsi pubblici servono davvero a scegliere i migliori oppure vinc… - Gaia_Mai_ : La voglia di commentare 'VAFFANCULO' sotto ogni post sui gruppi Facebook dei concorsi pubblici mamma mia ora lo faccio - MaggioreSimona : Ah no???? Pronta qui, chiedilo a me! Ho trascorso anni a prepararmi x i concorsi pubblici, alla fine vi uo mandato… - MemoriaLiquida : @LambertoLucare3 @juvanna2 Secondo me quello che se ne è andato dopo 40 min eri tu Ma lo sai o no che per colloquia… - LucianoQuaranta : RT @SM_Difesa: Partecipa al 204° Corso per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei #Carabinieri presenta la domanda on-line Ha… -