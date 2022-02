Ciclismo, Tour de la Provence 2022: Viviani batte tutti allo sprint, Ganna rimane in testa alla generale (Di venerdì 11 febbraio 2022) È Elia Viviani il primo re dello sprint al Tour de la Provence. Il velocista della Ineos-Grenadiers è riuscito ad imporsi nella prima tappa della corsa francese, 151.8 chilometri da Istres a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, imponendosi su Sepp Vanmarcke (Israel-Premier Tech) ed il campione del mondo Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) che sale al secondo posto della generale dietro Filippo Ganna, che continua a vestire la maglia di leader della classifica con 4” di margine sul francese. In una giornata abbastanza tranquilla, che prevedeva un solo Gran Premio della Montagna dopo 28 chilometri per un prosieguo praticamente piatto, il gruppo ha dato subito spazio alla fuga con Stéphane Rossetto (St Michel-Auber 93), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Jean Goubert ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) È Eliail primo re delloalde la. Il velocista della Ineos-Grenadiers è riuscito ad imporsi nella prima tappa della corsa francese, 151.8 chilometri da Istres a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, imponendosi su Sepp Vanmarcke (Israel-Premier Tech) ed il campione del mondo Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) che sale al secondo posto delladietro Filippo, che continua a vestire la maglia di leader della classifica con 4” di margine sul francese. In una giornata abbastanza tranquilla, che prevedeva un solo Gran Premio della Montagna dopo 28 chilometri per un prosieguo praticamente piatto, il gruppo ha dato subito spaziofuga con Stéphane Rossetto (St Michel-Auber 93), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Jean Goubert ...

