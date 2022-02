Bobby Solo | “Con mia moglie Tracy Quade è stato un colpo di fulmine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è legato alla, hostess di origini coreane che l’ha reso padre per la quinta volta nel 2013 di Ryan dopo 18 anni di relazione. Oggi il cantautore sarà tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con il salotto pomeridiano di Raiuno, “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00. Nel 1995 l’artista si trovava a bordo di un volo per New York, dove si stava recando per esibirsi ad un matrimonio. Durante il viaggio incontra, che stava lavorando come hostess:, l’incontro ad alta quota con la“Lei passava con le bottiglie di acqua, ho guardato il mio chitarrista ed il mio manager dicendo che avrei dovuto sposare ...