Biathlon | Pechino 2022 | Marte Olsbu Røiseland è oro nella sprint | “È stata la migliore gara della mia vita”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha vinto il primo oro olimpico individualesua carrieraprovadei Giochi Olimpici di. L’ha fatto con una prova di forza incredibile, miglior tempo sugli sci e grande precisione al poligono sono stati gli ingredienti vincenti per migliorare il risultato del 2018, quando solo una straordinaria Laura Dahlmeier riuscì a starle davanti. Al terminela norvegese era giustamente al settimo cielo: “Credo che questa sia lamia, ed esserci riuscita in un’Olimpiade ha un sapore davvero meraviglioso. Alle spalle di questa condizione e di queste prestazioni c’è tanto lavoro. ...

RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - fanpage : Due bronzi per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino: Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità e Dorothea… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | L'azzurra Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 7,5 km sprint donne di… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Pechino 2022: pattinaggio di velocità e biathlon premiano l'Italia Italia, a… - infoitsport : Pechino 2022, bronzo per Wierer (biathlon) e Ghiotto (pattinaggio) -

Sull'anello del pattinaggio di velocità l'Italia conquista il bronzo alle Olimpiadi dinei 10mila metri uomo con Davide Ghiotto . Grande prestazione per l'azzurro, terzo dietro il ...Il......Olimpiadi Invernali di2022 consegna all' Italia altre 2 medaglie : per la precisione i bronzi conquistati da Dorothea Wierer e Davide Ghiotto rispettivamente nella 7,5 km sprint di...Marte Olsbu Røiseland ha vinto il primo oro olimpico individuale della sua carriera nella prova Sprint dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. L’ha fatto con una prova di forza incredibile, miglior tempo ...La delegazione azzurra alle Olimpiadi di Pechino eguaglia il bottino di medaglie di PyeongChang ... da Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità e da Dorothea Wierer nel biathlon, due podi che ...