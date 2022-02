ATP Rotterdam 2022 | Musetti cade sul più bello | Lehecka trionfa e vola in semifinale

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si illude Lorenzo, che cede contro Jiriin un match dai mille volti: il carrarino, dopo aver perso 6-3 il primo set, ha dominato il secondo per 6-1 e sembrava poter chiudere la pratica, quando, nella terza frazione, si è trovato subito avanti 2-0. Alla fine, tuttavia, è il ceco a prevalere per 6-3 1-6 7-5 e a raggiungere ladell’ATP 500 di. Tanto di cappello al giovane talento dell’Est Europa, il quale è solo alla sua seconda apparizione della carriera nel circuito maggiore e sta già dimostrando di poter valere una classifica di tutt’altro spessore. Per, il penultimo atto gli riserverà una sfida contro il vincitore dell’incontro tra Stefanos Tsitsipas e Alex de Minaur. Il primo parziale inizia seguendo fedelmente il ritmo dei servizi: tra i due, tuttavia, ...

Musetti - Lehecka è un match valido per i quarti di finale del torneo500 di: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. Finalmente Lorenzo Musetti , finalmente una vittoria convincente per l'altra grande speranza del tennis italiano. ...Il tennista altoatesino non è ancora guarito dal Covid - 19 e si è visto costretto a rinunciare, oltre che a quello di, anche ad un altro: quello di Marsiglia. L'appuntamento in ...Alla fine, tuttavia, è il ceco a prevalere per 6-3 1-6 7-5 e a raggiungere la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam. Tanto di cappello al giovane talento dell’Est Europa, il quale è solo alla sua ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, valevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. Il giovane e precoce tennista italiano ha eliminato Hubert ...