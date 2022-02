Atalanta, caccia al sostituto di Zapata: contatto con il giocatore! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Valutazioni in corso in casa Atalanta: dopo le due sconfitte rimediate contro Cagliari e Fiorentina e l’infortunio di Duvan Zapata, il club nerazzurro starebbe valutando la possibilità di attingere dalla lista degli attaccanti svincolati per sostituire il colombiano. Diego CostaDopo qualche giorno di attesa oggi c’è stato un primo contatto per Diego Costa, centravanti ex Atletico Madrid che ha recentemente sciolto il suo contratto con l’Atletico Mineiro. Il brasiliano, accostato insistentemente alla Salernitana nel mercato di gennaio, ha dato la sua disponibilità ad abbassare di molto le richieste d’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa e il contatto tra le parti è stato positivo. Prima che l’operazione si concretizzi però, l’Atalanta vuole capire quali sono le condizioni di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Valutazioni in corso in casa: dopo le due sconfitte rimediate contro Cagliari e Fiorentina e l’infortunio di Duvan, il club nerazzurro starebbe valutando la possibilità di attingere dalla lista degli attaccanti svincolati per sostituire il colombiano. Diego CostaDopo qualche giorno di attesa oggi c’è stato un primoper Diego Costa, centravanti ex Atletico Madrid che ha recentemente sciolto il suo contratto con l’Atletico Mineiro. Il brasiliano, accostato insistentemente alla Salernitana nel mercato di gennaio, ha dato la sua disponibilità ad abbassare di molto le richieste d’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa e iltra le parti è stato positivo. Prima che l’operazione si concretizzi però, l’vuole capire quali sono le condizioni di ...

