Assassinio sul Nilo, Branagh rende seduttivo il giallo d'epoca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si rivitalizza un classico rendendone più smaliziata la piacevolezza vecchio stile. Protagonisti di indubbia bellezza, sfarzo patinato, istinti senza tempo, ma qualche artificiosità di troppo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si rivitalizza un classico rendendone più smaliziata la piacevolezza vecchio stile. Protagonisti di indubbia bellezza, sfarzo patinato, istinti senza tempo, ma qualche artificiosità di troppo

