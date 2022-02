ASCOLTI TV 10 FEBBRAIO 2022 | FIUMI DI LACRIME PER DOC 28 | 9% | JUVE-SASSUOLO 20 | 2% | HARRY POTTER 5 | 7% | CATERINA CASELLI 5 | 7% | VOLA BORTONE 17 | 1%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 11 febbraio 2022)TV 10· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1071 18.28UnoMattina – 1043 17.92Storie Italiane – 913 17.78Storie Italiane – 872 14.52È Sempre Mezzogiorno – 1758 16.13Tg1 – 3324 23.20Oggi è un Altro Giorno – 2174 17.10Paradiso delle Signore – 2134 19.58Tg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1921 17.15Vita in Diretta – 2283 17.02L’Eredità – 3334 19.95L’Eredità – 4541 22.81Tg1 – 5532 24.19Soliti Ignoti – 5688 22.47Doc: Nelle Tue Mani – 6554 26.32 + 6149 32.00 x x xPorta a Porta – 975 13.52 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1170 19.85Mattino 5 News – 1162 20.13Mattino 5 News – 1024 19.75Forum – 1493 18.61Tg5 – 2678 19.93Beautiful – 2578 17.92Una Vita – 2447 17.79UeD – 2824 23.37 Amici + GF Vip – 1981 18.19 + 1968 18.67Love is in the ...