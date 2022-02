Anticipazioni registrazione Uomini e Donne 10 febbraio | scena censurata e

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Come riportato dalla pagina Instagram “classico e over“, nel pomeriggio del 10sono state effettuate delle nuove riprese di. In tale occasione si è parlato, come sempre, sia di trono classico sia di quello over e in entrambi sono avvenuti dei fatti piuttosto esilaranti. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo. Spoiler riprese 10: Gemma molla, Nadia sempre più presa Le riprese del 10disono cominciate, come sempre, dal blocco dedicato a Gemma Galgani. La donna si è accomodata al centro dello studio ed ha raccontato come stesse procedendo la conoscenza con il suo nuovo spasimante del parterre maschile. Tina Cipollari, però, non ha perso occasione per ...

Uomini e Donne,10 febbraio Le dame e i cavalieri del trono over, Matteo Ranieri e Luca Salatino , sono tornati in studio nella giornata di ieri, giovedì 10 febbraio, per una nuova ......domenica 13 febbraio per il classico appuntamento del weekend?Amici 21 domenica 13 febbraio 2022: quando viene registrata A quanto pare, è cambiato il giorno dellada ...Scopriamo le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio di Uomini ... Queste le parole che la corteggiatrice avrebbe scritto alla sorella di Ranieri. Nella precedente registrazione, la De Filippi ...per una nuova registrazione di Uomini e Donne. I colpi di scena così come i momenti surreali non sono mancati come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Il trono over, come sempre, ha ...