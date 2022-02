Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/02/22 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Che bella la parentesi di oggi sul trono di Luca Salatino a Uomini e Donne, eh. Tre minuti di esterna e 10 minuti in studio a parlare di un durello tra risolini e faccettine ammiccanti, che davvero mi sembrava di stare con la mia comitiva delle medie. Uhhhh un’erezione, ahhhhh LOL. L’ erezione è un fatto naturale, non è nemmeno sinonimo di chissà quale interesse e se di tutta l’esterna l’unica cosa rilevante è quella beh, immagino la profondità della restante mezz’ora che non ci è stata mostrata. Boh, a me pare che con sto trono di Luca non sappiano più cosa e come fare per renderlo appetibile: e l’esterna con la corteggiatrice dal passato più funesto della storia, e la tizia della segnalazione col suo nome sul citofono dell’ex fidanzato/flirt/trombamico, e ora l’esterna col durello… io vi giuro che ho paura di scoprire di sto passo cosa ci ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Che bella la parentesi di oggi sul trono di Luca Salatino a, eh. Tre minuti di esterna e 10 minuti in studio a parlare di un durello tra risolini e faccettine ammiccanti, che davvero mi sembrava di stare con la mia comitiva delle medie. Uhhhh un’erezione, ahhhhh LOL. L’ erezione è un fatto naturale, non è nemmeno sinonimo di chissà quale interesse e se di tutta l’esterna l’unica cosa rilevante è quella beh, immagino la profondità della restante mezz’ora che non ci è stata mostrata. Boh, a me pare che con sto trono di Luca non sappiano più cosa e come fare per renderlo appetibile: e l’esterna con la corteggiatrice dal passato più funesto della storia, e la tizia della segnalazione col suo nome sul citofono dell’ex fidanzato/flirt/trombamico, e ora l’esterna col durello… io vi giuro che ho paura di scoprire di sto passo cosa ci ...

