Una Storia vera

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono scesi i lupi dai monti. C’è stato il calvario. E l’agonia, le fosse comuni, l’esodo, lo sradicamento e la fuga disperata. Lo strazio taciuto, un genocidio per troppo tempo non riconosciuto. Unache va ricomposta. Istria, Fiume e Dalmazia. Una terra rossa. Norma e gli stupri. Le parole spezzate. Le vite dimenticate. Un popolo a cui è stata negata anche la memoria. L’Italia. Trieste e il Magazzino 18. Unarelegata in una stanza, in un silenzio surreale. Pagine strappate, un armadio colmo di vergogna e disperazione. Una barbarie occultata. Un graffio sul cuore. La cultura e l’ignoranza. Il passato e il futuro. . Un campione e il suo orgoglio. La Jugoslavia, le Foibe e Tito. La guerra, i razionamenti, le bombe e l’invasione. Una ferita che non passa. Il pugilato, la marcia, i Giochi Olimpici e le medaglie. Abdon Pamich è un ...