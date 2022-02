Ultime Notizie Roma del 10-02-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio saranno quasi 10000 i comuni italiani che questa sera alle 22 spegneranno le luci dei loro monumenti simbolo per protestare contro l’ondata alimenti dell’energia elettrica un’iniziativa che interesserà tutta l’Italia da nord a sud e domani dell’annuncio di draghi da Genova di una serie di iniziative comprese tra i 5 Ei 7 miliardi di intervento a sostegno delle famiglie dal 2 al 8 Febbraio nuovi casi covid in Italia vedono la seconda settimana consecutiva una netta flessione e registra non deciso calo del 27,9% i nuovi casi di positività sono stati 649.000 345 rispetto e 927 della settimana precedente un calo dovuto in parte alla minore circolazione del virus documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi in parte la riduzione dei tamponi che Trump ...