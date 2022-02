UGREEN | arriva il caricabatterie rapido da 100 W compatibile con smartphone | tablet | laptop e PC

(Di giovedì 10 febbraio 2022)ha presentato di recente un nuovocon funzione di ricarica rapida. Prende il nome di CD226 ed è dotato di ricarica rapida grazie ai suoi 100 W di potenza massima. Si tratta di untutt’altro che economico, ma è dotato di 4 ingressi (1 USB e 3 USB-C). La confezione di acquisto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aukey CB-HD1: recensione cavi USB placcati in oro perNonstop Chuck Norris: da oggi disponibile sul Play Store di Android Aukey PA-U36: recensione caricatore a muro con 4 prese USB Sarahah: l’app virale per scoprire cosa gli altri pensano di te Wiko View2 Go e Plus: le caratteristiche degli ultimidell’azienda francese KEY2 RED EDITION: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UGREEN arriva

ilmattino.it

Come unità interna L'unitàin una scatola di cartone dove dentro trova posto solo la memoria ... anzi forse meglio Thunderbolt): la scelta è caduta sulCase Esterno M.2 USB C 3.1 Gen 2 ...Nonostante la lunghezzaa fornire al telefono il massimo possibile per un cavo Lightning ... Cavo: se vi serve angolatosi è affermata come produttore di cavi, alimentatori e ...Caricatore 4 in 1 spaziale che ti regala un'esperienza eccellente: non sottovalutare mai con cosa ricarichi i tuoi dispositivi, fai l'upgrade.