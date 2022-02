Ucraina, la Russia richiama personale dall’ambasciata a Kiev (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Il premier inglese Johnson pronto ad appoggiare l’Ucraina La Russia ha invitato il personale diplomatico non essenziale presente all’ambasciata di Kiev a rientrare nel paese temporaneamente. Intanto, la BieloRussia, insieme alla Russa, ha avviato le esercitazioni militari annunciate nei giorni precedenti. La Russia sarebbe seriamente intenzionata a mettere in atto la strategia di “soppressione e il respingimento di aggressioni esterne”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in riferimento alle esercitazioni, ha parlato di “pressione psicologica” e in un comunicato ha aggiunto: “L’accumulo di forze al confine è la pressione psicologica dei nostri vicini. Oggi abbiamo abbastanza forze per difendere con onore il nostro Paese”. Leggi anche: MORTE AMBASCIATORE ATTANASIO, INDAGATI DUE ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Il premier inglese Johnson pronto ad appoggiare l’Laha invitato ildiplomatico non essenziale presente all’ambasciata dia rientrare nel paese temporaneamente. Intanto, la Bielo, insieme alla Russa, ha avviato le esercitazioni militari annunciate nei giorni precedenti. Lasarebbe seriamente intenzionata a mettere in atto la strategia di “soppressione e il respingimento di aggressioni esterne”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in riferimento alle esercitazioni, ha parlato di “pressione psicologica” e in un comunicato ha aggiunto: “L’accumulo di forze al confine è la pressione psicologica dei nostri vicini. Oggi abbiamo abbastanza forze per difendere con onore il nostro Paese”. Leggi anche: MORTE AMBASCIATORE ATTANASIO, INDAGATI DUE ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia e la Bielorussia hanno avviato oggi le previste esercitazioni militari congiunte che avevano suscitato le… - LiaQuartapelle : “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto in Europa dalla caduta del Muro di Berlino. Bene che il governo ????… - sole24ore : ?? #Ucraina, la #Russia avvia le esercitazioni militari in Bielorussia. Regno Unito pronto a schierare mille uomini.… - EnfantProdige : RT @Aramcheck76: L'Ucraina sovrana deve prendere le proprie decisioni strategiche senza interferenze da parte della Russia... ah no, questi… - pablomonzalvo : Ucraina, la Russia non esclude l'evacuazione del personale non essenziale dalla sua ambasciata a Kiev… -