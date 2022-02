Transizione elettrica - General Motors, un rischioso all-in per sfidare Musk (Di giovedì 10 febbraio 2022) La General Motors non è più il colosso di un tempo ma, tra i grandi costruttori tradizionali, è stato il primo a scommettere su un futuro elettrico. Lo dimostra la decisione, annunciata poco più di un anno fa, di intraprendere la strada della progressiva eliminazione dei motori endotermici dalla sua gamma e, ancor di più, i continui investimenti per la riconversione del suo apparato industriale. La scommessa non ha finora prodotto frutti copiosi e non sono mancate manifestazioni di scetticismo all'interno del management guidato da Mary Barra, ma le ultime iniziative escludono la possibilità di ripensamenti o repentine retromarce. L'addio alle endotermiche. I messaggi provenienti da Detroit sono abbastanza chiari, per quanto spesso seguiti da precisazioni. Per esempio, l'addio alle endotermiche per il 2035 è stato definito non tanto come un obiettivo, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lanon è più il colosso di un tempo ma, tra i grandi costruttori tradizionali, è stato il primo a scommettere su un futuro elettrico. Lo dimostra la decisione, annunciata poco più di un anno fa, di intraprendere la strada della progressiva eliminazione dei motori endotermici dalla sua gamma e, ancor di più, i continui investimenti per la riconversione del suo apparato industriale. La scommessa non ha finora prodotto frutti copiosi e non sono mancate manifestazioni di scetticismo all'interno del management guidato da Mary Barra, ma le ultime iniziative escludono la possibilità di ripensamenti o repentine retromarce. L'addio alle endotermiche. I messaggi provenienti da Detroit sono abbastanza chiari, per quanto spesso seguiti da precisazioni. Per esempio, l'addio alle endotermiche per il 2035 è stato definito non tanto come un obiettivo, ...

Advertising

AugustoBisegna : RT @StartMagNews: Il settore auto è in difficoltà, ma il governo non ha ancora elaborato un piano di sostegno. Le proposte di Giorgetti sug… - soteros1 : RT @StartMagNews: Il settore auto è in difficoltà, ma il governo non ha ancora elaborato un piano di sostegno. Le proposte di Giorgetti sug… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il piano del Governo: incentivi fino a 7mila euro per le auto elettriche: Una serie di provved… - StartMagNews : Il settore auto è in difficoltà, ma il governo non ha ancora elaborato un piano di sostegno. Le proposte di Giorget… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Bosch GmbH: 'Industria dell'auto perderà 500mila occupati per i tempi rapidi della transizione elettrica, noi spenderemo €2m… -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione elettrica Bollette luce e gas, la grande stangata A questo serve la transizione ecologica, che significa costruzione di impianti eolici e solari capaci di produrre corrente elettrica, in sostituzione delle vecchie centrali a carbone. 'Per il nostro ...

Energia: Copasir, le turbine sono una tecnologia da preservare Roma, 10 feb 12:09 - Nella fase di transizione, prima del raggiungimento dei prefissati obiettivi di abbattimento delle emissioni, la produzione di energia elettrica...

Transizione all'elettrico: una spinta dalla Circular Mobility Ipsoa General Motors, un rischioso all-in per sfidare Musk La General Motors non è più il colosso di un tempo ma, tra i grandi costruttori tradizionali, è stato il primo a scommettere su un futuro elettrico. Lo dimostra la decisione, annunciata poco più di un ...

Schroders: quattro motivi ottimismo per titoli transizione energetica - PAROLA AL MERCATO In quanto investitori nella transizione energetica, dobbiamo sempre guardare alla ... Anche la domanda di apparecchiature elettriche e di gestione dell'energia dovrebbe confermarsi solida: gran parte ...

A questo serve laecologica, che significa costruzione di impianti eolici e solari capaci di produrre corrente, in sostituzione delle vecchie centrali a carbone. 'Per il nostro ...Roma, 10 feb 12:09 - Nella fase di, prima del raggiungimento dei prefissati obiettivi di abbattimento delle emissioni, la produzione di energia...La General Motors non è più il colosso di un tempo ma, tra i grandi costruttori tradizionali, è stato il primo a scommettere su un futuro elettrico. Lo dimostra la decisione, annunciata poco più di un ...In quanto investitori nella transizione energetica, dobbiamo sempre guardare alla ... Anche la domanda di apparecchiature elettriche e di gestione dell'energia dovrebbe confermarsi solida: gran parte ...