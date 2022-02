Tempesta d'amore, anticipazioni 10 febbraio: i sospetti di Michael (Di giovedì 10 febbraio 2022) Intrighi, bugie e macchinazioni non esiteranno a scemare a Tempesta d'amore, come rivelano anche le anticipazioni di oggi, giovedì 10 febbraio. In particolare, Florian sarà furioso con Erik dopo aver scoperto che non ha alcuna intenzione di costituirsi dopo le quattro settimane che gli ha concesso Cornelius. Il giovane, inoltre, sarà a pezzi per la fine della sua relazione con Maja, che lo ha lasciato dopo l'ennesima discussione proprio a causa di Erik. Dal canto suo, anche la Von Thalheim sarà demoralizzata e triste per aver troncato con il guardaboschi e, tra l'altro, la ragazza avrà anche delle brutte notizie circa i suoi cappelli che non sono stati apprezzati dalla casa di moda. Intanto, Selina, dopo il confronto con Cornelius, sarà molto in crisi. La donna, infatti, vorrebbe raccontare a Christoph la verità ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Intrighi, bugie e macchinazioni non esiteranno a scemare ad', come rivelano anche ledi oggi, giovedì 10. In particolare, Florian sarà furioso con Erik dopo aver scoperto che non ha alcuna intenzione di costituirsi dopo le quattro settimane che gli ha concesso Cornelius. Il giovane, inoltre, sarà a pezzi per la fine della sua relazione con Maja, che lo ha lasciato dopo l'ennesima discussione proprio a causa di Erik. Dal canto suo, anche la Von Thalheim sarà demoralizzata e triste per aver troncato con il guardaboschi e, tra l'altro, la ragazza avrà anche delle brutte notizie circa i suoi cappelli che non sono stati apprezzati dalla casa di moda. Intanto, Selina, dopo il confronto con Cornelius, sarà molto in crisi. La donna, infatti, vorrebbe raccontare a Christoph la verità ...

Advertising

Chia281003 : Il mio professore: chi semina vento raccoglie tempesta qui mi vengono in mente le parole di @alexias01 che ci dice… - infoitcultura : Tempesta D'Amore anticipazioni: 'Perfavore perdonami', Maya sconcertata - infoitcultura : Anticipazioni Tempesta d'amore: SHIRIN e FLORIAN chiusi insieme in cantina! E lui… | Puntate italiane - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: SHIRIN e FLORIAN chiusi insieme in cantina! E lui… | Puntate italiane… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: ROBERT lancia una sfida a BENNI e… | Puntate italiane #anticipazioni #tempesta… -