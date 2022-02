Speed skating, Francesca Lollobrigida: “Un po’ “rosico” per il quarto posto, nella mass start dovrò inventarmi qualcosa” (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ arrivato un quarto posto per Francesca Lollobrigida nei 5000 metri delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La specialità dello Speed skating ha regalato a Francesca un’eccellente prestazione cronometrica, visto che l’azzurra ha migliorato il primato italiano della distanza di più di 13?, ma il suo 6:51.76 non è stato sufficiente per centrare il podio. “Quando ho visto i tempi prima di partire ho pensato che dovevo inventarmi qualcosa, perché erano molto più bassi del mio personale, ma anche che dovevo gareggiare libera. A metà fatica mi sono un po’ addormentata, per poi risvegliarmi solo quando l’allenatore mi ha detto che ero a due secondi dal podio. Lì mi sono ridestata, ma era troppo tardi”, le parole dell’atleta nostrana ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ arrivato unpernei 5000 metri delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La specialità delloha regalato aun’eccellente prestazione cronometrica, visto che l’azzurra ha migliorato il primato italiano della distanza di più di 13?, ma il suo 6:51.76 non è stato sufficiente per centrare il podio. “Quando ho visto i tempi prima di partire ho pensato che dovevo, perché erano molto più bassi del mio personale, ma anche che dovevo gareggiare libera. A metà fatica mi sono un po’ addormentata, per poi risvegliarmi solo quando l’allenatore mi ha detto che ero a due secondi dal podio. Lì mi sono ridestata, ma era troppo tardi”, le parole dell’atleta nostrana ...

