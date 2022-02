Sospiro di sollievo Lazio | Immobile potrebbe esserci già col Bologna

Advertising

Corsa contro il tempo. Nel corso della gara di Coppa Italia persa dalla sua Lazio contro il Milan Ciro Immobile ha lasciato il terreno di gioco di San Siro in seguito a un trauma contusivo dovuto a un ...Inps, le famiglie in difficoltà possono tirare undi: ecco perché L'istanza dovrà essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ...Roma, 10 feb. - Sospiro di sollievo in casa Lazio: l'infortunio di Ciro Immobile non è grave. L'allarme è gia rientrato ed esiste anche una piccola possibilità che possa recuperare già per sabato ...Morale della favola l’attaccante domani è atteso in campo con il resto dei compagni per la rifinitura anti Bologna. Sarri può tirare un sospiro di sollievo, San Ciro ha fatto un altro miracolo.