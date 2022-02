Sorrentino: “Alla Fiorentina vedrei bene un calciatore del Napoli” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Toscana, consigliando ai viola un calciatore del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Quali sono le possibilità della Fiorentina di andare in Europa? “Con la Coppa Italia hai una possibilità in più, pur essendoti sulla carta indebolita dopo la cessione di Vlahovic. Se guardiamo l’ultima giornata di campionato, però, la Fiorentina ha giocato una delle partite più brutte della sua stagione mentre Vlahovic ha continuato a segnare”. L’esplosione di Terracciano? “Non me l’aspettavo, sinceramente. Ma è anche vero che Terracciano è stato bravo a cogliere l’occasione e dimostrato di non essere solo un secondo portiere. Chiaro che la responsabilità se l’è presa Italiano, ma è raro ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stefano, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, ha parlato del momento dellaa Radio Toscana, consigliando ai viola undel. Di seguito quanto evidenziato: Quali sono le possibilità delladi andare in Europa? “Con la Coppa Italia hai una possibilità in più, pur essendoti sulla carta indebolita dopo la cessione di Vlahovic. Se guardiamo l’ultima giornata di campionato, però, laha giocato una delle partite più brutte della sua stagione mentre Vlahovic ha continuato a segnare”. L’esplosione di Terracciano? “Non me l’aspettavo, sinceramente. Ma è anche vero che Terracciano è stato bravo a cogliere l’occasione e dimostrato di non essere solo un secondo portiere. Chiaro che la responsabilità se l’è presa Italiano, ma è raro ...

