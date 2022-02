Sophie Codegoni chissà come reagirà | la madre non cambia affatto idea

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La mamma di, Valeria Pasciuti, non ha ancoratonei riguardi di un’inquilina della Casa del Gf Vip su cui si è già espressa.la figlia quando verrà a conoscenza della presa di posizione così ferrea di sua? Un’altra grande protagonista del Gf Vip,, si è distinta per la sua forte personalità e le sue opinioni. Ricordiamo ancora i numerosi scontri con Soleil in differenti situazioni e l’attuale interesse sentimentale per Alessandro Basciano, nonostante i frequenti alti e bassi. Valeria Pasciuti e-AltranotiziaA tal proposito, Valeria Pasciuti aveva già manifestato la sua opinione in una precedente puntata del ...