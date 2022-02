Sonego nei quarti a Baires, oggi tocca a Fognini (alle 17.30 in tv) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il torinese, terza testa di serie, debutta al 2° turno superando l’argentino Baez: troverà Verdasco. Il ligure, n.4 del seeding, affronta lo spagnolo Martinez. Ok anche Ruud, n.1 del torneo Leggi su federtennis (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il torinese, terza testa di serie, debutta al 2° turno superando l’argentino Baez: troverà Verdasco. Il ligure, n.4 del seeding, affronta lo spagnolo Martinez. Ok anche Ruud, n.1 del torneo

