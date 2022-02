Sileri: «Con questi numeri è assurdo mantenere lo stato di emergenza. E il Cts potrebbe sciogliersi» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Addio mascherine, stato di emergenza e Comitato tecnico scientifico. “Osservando i numeri delle ultime settimane, non c’è ragione per mantenere lo stato di emergenza per Covid-19 oltre il 31 marzo”. Parola di Pierpaolo Sileri da sempre alfiere di un ‘sano’ realismo contro la drammatizzazione del contagio. “Progressivamente, come fanno altri Paesi e come fa l’Italia, si tornerà alla normalità”. Così il sottosegretario alla Salute ospite su Sky Tg24. Sileri: con questi numeri basta stato di emergenza Stando alle cifre attuali non è pensabile protrarre ulteriormente lo stato di emergenza covid. Parlando di ritorno alla normalità è inevitabile il quesito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Addio mascherine,die Comitato tecnico scientifico. “Osservando idelle ultime settimane, non c’è ragione perlodiper Covid-19 oltre il 31 marzo”. Parola di Pierpaoloda sempre alfiere di un ‘sano’ realismo contro la drammatizzazione del contagio. “Progressivamente, come fanno altri Paesi e come fa l’Italia, si tornerà alla normalità”. Così il sottosegretario alla Salute ospite su Sky Tg24.: conbastadiStando alle cifre attuali non è pensabile protrarre ulteriormente lodicovid. Parlando di ritorno alla normalità è inevitabile il quesito ...

