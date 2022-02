Servizi Sociali, duro attacco di Moretti: “Dirigente inadeguato, va rimosso” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDi seguito una nota stampa di Angelo Moretti, Consigliere Comunale di Civico22: “Il settore Servizi Sociali del Comune di Benevento ha dimostrato in questa settimana tutte le inefficienze del suo Dirigente, Civico22 ne auspica la rimozione e il trasferimento. Nonostante l’evidente buona volontà della neoassessora Carmen Coppola, questa settimana è stata caratterizzata dalle risposte farneticanti del Dirigente Verdicchio alle interrogazioni consiliari e soprattutto dai silenzi dello stesso. Andiamo per ordine. Durante il question time del 7 febbraio u.s. si doveva dibattere circa una interrogazione da me posta nel mese di novembre al settore dei Servizi Sociali circa le misure protettive adottate a tutela dei nuclei familiari che vivono da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDi seguito una nota stampa di Angelo, Consigliere Comunale di Civico22: “Il settoredel Comune di Benevento ha dimostrato in questa settimana tutte le inefficienze del suo, Civico22 ne auspica la rimozione e il trasferimento. Nonostante l’evidente buona volontà della neoassessora Carmen Coppola, questa settimana è stata caratterizzata dalle risposte farneticanti delVerdicchio alle interrogazioni consiliari e soprattutto dai silenzi dello stesso. Andiamo per ordine. Durante il question time del 7 febbraio u.s. si doveva dibattere circa una interrogazione da me posta nel mese di novembre al settore deicirca le misure protettive adottate a tutela dei nuclei familiari che vivono da ...

