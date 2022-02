Salernitana, due calciatori delle giovanili arrestati per furto. Iervolino: “Condanniamo con forza” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un episodio scuote la Salernitana. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, due calciatori delle giovanili della società granata sarebbero stati arrestati per furto. “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti”. Lo dichiara il presidente della U.S. Salernitana 1919, Danilo Iervolino in una nota diffusa dall’ufficio stampa. “Se confermato – aggiunge – si tratta di un atto gravissimo che Condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un episodio scuote la. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, duedella società granata sarebbero statiper. “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti”. Lo dichiara il presidente della U.S.1919, Daniloin una nota diffusa dall’ufficio stampa. “Se confermato – aggiunge – si tratta di un atto gravissimo checone che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni”. SportFace.

