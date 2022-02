Quando si gioca il Super Bowl 2022 e su che canale vederlo in tv in chiaro: programma, canale, streaming (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mancano ancora pochi giorni e il grande spettacolo andrà in scena: Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals, il Super Bowl LVI. Non dovremo fare altro che attendere la notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (il kick-off sarà dato alle 00:30 italiane) per gustarci il match che catalizza l’attenzione di tutti gli Stati Uniti e il mondo in generale. Guarda in streaming live il Super Bowl LVI su DAZN Cosa dovremo attenderci dal match che sancirà la vincitrice della stagione NFL 2022? Iniziamo con il dire che si tratterà di una “prima volta” assoluta tra Rams e Bengals, che mai si sono affrontare al Super Bowl. I campioni della NFC avranno la grande chance di giocarsi in casa il Super Bowl, dato che ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mancano ancora pochi giorni e il grande spettacolo andrà in scena: Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals, ilLVI. Non dovremo fare altro che attendere la notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (il kick-off sarà dato alle 00:30 italiane) per gustarci il match che catalizza l’attenzione di tutti gli Stati Uniti e il mondo in generale. Guarda inlive ilLVI su DAZN Cosa dovremo attenderci dal match che sancirà la vincitrice della stagione NFL? Iniziamo con il dire che si tratterà di una “prima volta” assoluta tra Rams e Bengals, che mai si sono affrontare al. I campioni della NFC avranno la grande chance dirsi in casa il, dato che ...

Advertising

capuanogio : Piccolo thread sulla questione sollevata da #Sarri sulla #CoppaItalia 'antisportiva': il format che protegge le big… - rtl1025 : ??'Ma, da quando Senna non corre più Ah, da quando Baggio non gioca più Oh no no, da quando mi hai lasciato pure tu… - romeoagresti : #Allegri: “Sono molto felice che sia rimasto Arthur, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Domani gioca”. - infoitsport : Coppa Italia, programma semifinali: data andata e ritorno, quando si gioca - Ginevra61363340 : @monica_jowani Ma capire che le parole di ieri erano una colossale bugia è troppo difficile?Ok che la vuole come'am… -