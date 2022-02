Pechino 2022 | skeleton maschile | Grotheer comanda dopo due run | Bagnis 11esimo

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Christopherè in testa a metà gara nelloalle Olimpiadi di. Il tedescola classifica provvisoriadue run con il tempo di 2’00?33, precedendo di sette decimi il connazionale Axel Jungk. Vicinissimo il cinese Wengang Yan, terzo a 75 centesimi dal leader. Segue una coppia di russi, Alexander Tretiakov ed Evgeniy Rukosuev, appaiati al quarto posto. Sesto il lettone Martins Dukurs, mentre dalla settima piazza di Zheng Yin si sale oltre il secondo di distacco. I due azzurri in gara finiscono fuori dalla top-10. Amedeo, decimo in 1:01.05la prima run, scala in 11esima posizione con il tempo di 2:02.24. Mattia Gaspari (12esimo in 1:01.20la prima run) è ...