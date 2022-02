Pallanuoto | il Settebello torna in vasca | i convocati per la World League

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilinnella. La Nazionale italiana un mese fa in Serbia, affrontò i bicampioni olimpici con sette esordienti a causa di un gruppo scalfito dalla positività al Covid-19. Questa volta invece, il Ct Alessandro Campagna, avrà a disposizione una rosa più ampia. Martedì 15 febbraio presso il Centro Federale Polo Natatorio Bruno Bianchi, gli Azzurri affronteranno la Slovacchia in quella che sarà la partita decisiva per il passaggio del turno e l’ingresso alla fase finale europea dell’unico torneo mai vinto dall’Italia. Il torneo prevede quattro gironi da tre squadre e gare uniche. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificano alla Final Eight (quarti, semifinali, finali), le prime quattro accedono alla Super Final. Ida Campagna, ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto: World League. Settebello a Trieste contro la Slovacchia - #Pallanuoto: #World #League. - Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: World League. Settebello a Trieste contro la Slovacchia - il_siracusano : World League, Ferrero e Condemi alla corte di ... - #Pallanuoto #Cc_Ortigia #Settebello #Siracusa -… - ottopagine : Pallanuoto, il Settebello sfiderà la Slovacchia con tre campani tra i convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Settebello

Nelper Trieste non ci sarà per motivi di salute Francesco Di Fulvio; al suo posto il ... Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Trieste), Gonzalo ...Per l'Italia vincere un oro olimpico negli sport di squadra è un'assoluta rarità . Nei Giochi estivi i successi sono arrivati solo dalla(tre volte ilnel 1948, 1960 e 1992, una il Setterosa nel 2004) e dal calcio (nel lontanissimo 1938). Dunque quello odierno è solo il sesto trionfo negli sport di squadra, il ...Il Settebello torna in vasca nella World League. La Nazionale italiana un mese fa in Serbia, affrontò i bicampioni olimpici con sette esordienti a causa di un gruppo scalfito dalla positività al Covid ...Nel Settebello per Trieste non ci sarà per motivi ... Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni ...