Open, Renzi “Sono innocente, risponderemo colpo su colpo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono innocente e spero che lo siano anche i giudici e per verificarlo non abbiamo fatto un tweet, ma abbiamo chiesto ai magistrati di chiarire, perchè ci fidiamo della magistratura. Ho firmato una querela, presentata in queste ore a Genova, per violazione di alcuni articoli di Costituzione. Questa è una battaglia giuridica, non un fallo di reazione”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Radio Leopolda, in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per l’inchiesta sulla fondazione Open.“Lo sanno tutti che questa vicenda finirà con un buco nell’acqua, lo sanno tutti ma passeranno 5 anni. E’ una vicenda strampalata in cui alcuni giudici pretendono di stabilire cosa sia partito e cosa sia fondazione – ha aggiunto -. Perchè devo stare fino al 2027 sotto schiaffo e sotto botta? Non urlo allo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “e spero che lo siano anche i giudici e per verificarlo non abbiamo fatto un tweet, ma abbiamo chiesto ai magistrati di chiarire, perchè ci fidiamo della magistratura. Ho firmato una querela, presentata in queste ore a Genova, per violazione di alcuni articoli di Costituzione. Questa è una battaglia giuridica, non un fallo di reazione”. Così Matteo, leader di Italia Viva, a Radio Leopolda, in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per l’inchiesta sulla fondazione.“Lo sanno tutti che questa vicenda finirà con un buco nell’acqua, lo sanno tutti ma passeranno 5 anni. E’ una vicenda strampalata in cui alcuni giudici pretendono di stabilire cosa sia partito e cosa sia fondazione – ha aggiunto -. Perchè devo stare fino al 2027 sotto schiaffo e sotto botta? Non urlo allo ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - TgLa7 : ++ #Open, la procura di #Firenze chiede processo per Renzi e altri 10 indagati ++ Anche Boschi, Lotti e Carrai - santillana63 : tanto sappiamo benissimo come finirà la questione renzi-open..nn a caso hanno fatto cadere il governo x questo. con… - Raffael13409174 : RT @Icompetenti: #Renzi è così tranquillo sul caso #open che ha denunciato i magistrati. Berlusconi aveva più dignità. -