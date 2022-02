Non esistono prove che i vaccini anti-Covid inneschino il «fenomeno Ade» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 10 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni mandate in onda l’8 febbraio durante la trasmissione di La7 DiMartedì e contenute in un filmato pubblicato il giorno successivo dal sito web dell’emittente. Il video mostra l’intervento del professor Francesco Broccolo, ricercatore in microbiologia dell’università di Milano Bicocca, che interrogato circa la minore efficacia della terza dose di vaccino rispetto alla seconda nella fascia 12-39 anni, ha spiegato che ciò potrebbe essere dovuto al «cosiddetto fenomeno Ade». Secondo Broccolo, «quando il titolo anticorpale è molto alto» si producono «degli anticorpi non neutralizzanti che anziché bloccare il virus, lo traghettano all’interno della cellula». Si tratta di un’informazione non supportata da ... Leggi su facta.news (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 10 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni mandate in onda l’8 febbraio durante la trasmissione di La7 DiMartedì e contenute in un filmato pubblicato il giorno successivo dal sito web dell’emittente. Il video mostra l’intervento del professor Francesco Broccolo, ricercatore in microbiologia dell’università di Milano Bicocca, che interrogato circa la minore efficacia della terza dose di vaccino rispetto alla seconda nella fascia 12-39 anni, ha spiegato che ciò potrebbe essere dovuto al «cosiddettoAde». Secondo Broccolo, «quando il titolocorpale è molto alto» si producono «deglicorpi non neutralizzche anziché bloccare il virus, lo traghettano all’interno della cellula». Si tratta di un’informazione non supportata da ...

